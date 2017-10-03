Студенты погибли при попытке сделать "селфи" на железной дороге

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Индии три студента погибли при попытке сделать "селфи" на железной дороге. Инцидент произошел в штате Карнатака на юге Индии. Все трое попали под колеса поезда и погибли.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

По словам источника в местной полиции, трагедия произошла вблизи поселка в 30 км к югу от города Бангалор - административного центра штата Карнатака. Жертвы - студенты института, расположенного на южной окраине Бангалора. Им было по 16, 18 и 20 лет.

Полицейские обнаружили у железной дороги два мотоцикла и рюкзаки погибших.