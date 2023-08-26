Студенты Парижа подали иск против сокращения срока проживания в общежитиях из-за ОИ-2024

Один из студенческих профсоюзов обратился в административный суд Парижа с требованием защитить их права при использовании общежитий для размещения персонала Олимпиады-2024.

Один из студенческих профсоюзов обратился в административный суд Парижа с требованием защитить их права при использовании общежитий для размещения персонала Олимпиады-2024.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, около 3 тыс. мест в студенческих общежитиях "могут быть реквизированы для размещения персонала Олимпийских игр".

Как пояснил адвокат, защищающий интересы студентов, оргкомитет Олимпиады может использовать студенческие общежития, которые пустуют, начиная с 1 июля. При этом студентов в этом году пытаются заставить заключить договоры на проживание до 30 июня, а не до 31 августа, как обычно.

BFMTV указал на то, что власти обещают предоставить другое жилье студентам, которые намерены остаться в Париже до конца лета 2024 года, "однако условия их размещения не ясны".

Ожидается, что суд вынесет решение по этому иску на следующей неделе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.