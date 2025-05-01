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Студенты и сторонники оппозиции блокировали перекресток в центре Белграда

Студенты и сторонники оппозиции блокировали перекресток в центре Белграда Студенты, сторонники оппозиции и представители профсоюзов в ходе массовой акции протеста в четверг блокировали перекресток у здания правительства Сербии в центре Белграда.
Другие страны
1 мая 2025 г. 17:20
Студенты и сторонники оппозиции блокировали перекресток в центре Белграда

Студенты, сторонники оппозиции и представители профсоюзов в ходе массовой акции протеста в четверг блокировали перекресток у здания правительства Сербии в центре Белграда.

Как передает Report, корреспондент РИА Новости.

В своих соцсетях "студенты в блокаде" ранее призвали к массовому протестному собранию в 14.00 в День труда 1 мая у здания правительства Сербии, заявили о поддержки акции профсоюзами и указали, что "протест переходит в следующую фазу".

К назначенному времени демонстранты с флагами, транспарантами, плакатами прошли по центральной улице Краля Милана мимо администрации президента к перекрестку улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где расположены кабмин, МИД, а также минобороны Сербии. Движение блокировано, демонстранты шумят, свистят, бьют в барабаны, гудят в вувузелы, ожидаются выступления активистов и профсоюзных деятелей на сцене перед зданием.

Акция приурочена ко Дню труда и к полугоду от падения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, приведшего к гибели 16 человек. В Нови-Саде в четверг граждане прошли мирным протестным шествием по центру города до здания железнодорожного вокзала в память о погибших.

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