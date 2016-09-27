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    Студенческую демонстрацию в Найроби разогнали боевыми патронами

    Около 100 студентов устроили акцию протеста в связи с гибелью своего товарища в аварии с участием маршрутного такси

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Специальные подразделения по подавлению беспорядков применили боевые патроны и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрацию студентов, выступающих за обеспечение дорожной безопасности в кенийской столице Найроби.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, около 100 студентов Университета мультимедиа устроили акцию протеста в связи с гибелью своего товарища в аварии с участием маршрутного такси.

    Маршрутки, которые местные жители называют "матуту", являются главным видом общественного транспорта в Найроби. Учащиеся обвиняют водителей "матуту" в неосторожной езде, которой не препятствует дорожная полиция.

    Глава столичных правоохранителей заявил, что в ходе волнений были ранены два студента, двое полицейских и двое сотрудников частной охраны.

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