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Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины

Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 17:37
Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и оказания давления на Россию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стубб поделился своим видением того, как может развиваться процесс достижения мира в Украине: "Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции и замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы. Мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом", - заявил Стубб.

По его словам, прекращение огня должно включать демаркацию границы и международный мониторинг: "В этот период обсуждаются другие меры, такие как обмен пленными, возвращение похищенных детей и возможные санкции".

Также глава финского государства заявил о том, что при повторном нападении России на Украину, вторая будет автоматически принята в НАТО.

"Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время - ред.) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы можем вступать, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО. Украинцы уже ведут вступительные переговоры и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО", - сказал Стубб.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti: Rusiya yenidən hücum edərsə, Ukrayna avtomatik NATO-ya qəbul olunacaq

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