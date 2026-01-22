Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стубб: "Ужасного" сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 03:48
    Стубб: Ужасного сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать

    "Ужасного" варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать, но говорить об урегулировании проблемы преждевременно.

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете The Wall Street Journal завил президент Финляндии Александер Стубб.

    "Полагаю, изначально были три сценария: хороший, плохой и ужасный. Хороший подразумевал, что мы найдем выход из сложившейся ситуации и начнем процесс, ведущий к своего рода безопасности в Арктике. Плохой заключался в эскалации тарифной войны между Европой и Соединенными Штатами, ужасный - это, конечно, военный захват. Безусловно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято, мы не будем переходить на ужасную стадию. Мы теперь где-то между хорошим и плохим вариантами", - отметил президент Финляндии.

    Финляндия Гренландия Александр Стубб The Wall Street Journal интервью

