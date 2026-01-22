Стубб: "Ужасного" сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать

"Ужасного" варианта развития событий вокруг Гренландии удалось избежать, но говорить об урегулировании проблемы преждевременно.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете The Wall Street Journal завил президент Финляндии Александер Стубб.

"Полагаю, изначально были три сценария: хороший, плохой и ужасный. Хороший подразумевал, что мы найдем выход из сложившейся ситуации и начнем процесс, ведущий к своего рода безопасности в Арктике. Плохой заключался в эскалации тарифной войны между Европой и Соединенными Штатами, ужасный - это, конечно, военный захват. Безусловно, я не считаю, что ситуация урегулирована, но основное напряжение снято, мы не будем переходить на ужасную стадию. Мы теперь где-то между хорошим и плохим вариантами", - отметил президент Финляндии.