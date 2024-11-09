Стубб считает, что сейчас Финляндия не смогла бы вступить в НАТО

Финляндия не смогла бы получить членство в НАТО, если бы подала заявку сейчас.

Финляндия не смогла бы получить членство в НАТО, если бы подала заявку сейчас.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Финляндии Александера Стубба.

"Я не уверен, что мы бы получили это [членство в НАТО] сейчас. Мы вступили в НАТО в самый последний момент. И я очень благодарен, что союзники нас приняли. Да, здесь легче дышится, когда мы в НАТО. К счастью!" - сказал президент.

Стубб уточнил, что его оценка связана с ситуацией в Украине. "Не столько с Трампом, сколько, может быть, с военной ситуацией и общей усталостью от войны", - сказал он.

Стубб также не думает, что новая администрация в США примет некие радикальные меры по отношению к Европе.

"Кто-то мудрый сказал, что Европа передала свою энергию России, свою экономику Китаю и свою безопасность Соединенным Штатам. Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность и оборону. Соединенные Штаты не уйдут полностью из Европы, но соотношение ответственности изменится", - подчеркнул финский президент.