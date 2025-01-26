Стубб: НАТО станет мощнее после президентства Трампа

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет еще сильнее после окончания срока полномочий Дональда Трампа на посту президента США через четыре года.

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет еще сильнее после окончания срока полномочий Дональда Трампа на посту президента США через четыре года.

Как передает Report , такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью германскому журналу Der Spiegel.

"Я надеюсь, что мы тогда увидим еще более сильную НАТО - НАТО 3.0. Но это определенно будет Альянс с американским членством - в этом я ни секунды не сомневаюсь", - сказал он.

Президент Финляндии выразил мнение, что ни в одном другом альянсе США не могут обеспечивать свою безопасность и продвигать свои интересы в Европе так надежно и так дешево.

"Поэтому я настроен оптимистично и полагаю, что наш альянс через четыре года будет еще сильнее и, возможно, тогда членом станет и Украина", - утверждал Стубб.

Он считает, что при Трампе давление на членов НАТО с целью заставить их увеличить военные расходы будет постоянно возрастать.

Напомним, что Трамп на пресс-конференции 21 января подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня 5% ВВП.