Структура сухопутных войск США пересматривается, заявил Пентагон

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Структура американских сухопутных войск, или Армии, как их принято именовать в США, в настоящее время пересматривается. Об этом сообщила ТАСС представитель министерства обороны США.

По ее словам, "структура Армии подвергается пересмотру". Никаких деталей на этот счет она не привела.

Однако, как подчеркнула эта сотрудник Пентагона, график реализации намеченных сокращений личного состава сухопутных войск изменений не претерпел. "Армия движется к сокращению своей численности до уровня в 980 тыс. человек, как было (официально) объявлено 9 июля (текущего года)", - отметила представитель военного ведомства США.

Она имела в виду объявление, сделанное командованием сухопутных войск. В соответствии с оглашенными летом данными, к концу 2018-го финансового года численность сухопутных войск сократится на 40 тыс. военнослужащих - с нынешних 490 тыс. до 450 тыс. Тем не менее, если учитывать состав подразделений Национальной гвардии (335 тыс. человек) и резерва (195 тыс. человек), то общая численность сухопутных войск должна составить упомянутые 980 тыс. военнослужащих.