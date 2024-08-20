Строительство АЭС в Казахстане вызывает опасения и критику общества

В Астане прошли заключительные публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, которые вызвали активные дискуссии среди участников.

В Астане прошли заключительные публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, до этого они прошли в других крупных городах страны.

Как передает корреспондент Report из Астаны, одна из участниц подчеркнула, что строительство АЭС несет не только экологические, технологические и финансовые риски, но и может стать предметом военного шантажа.

Поддержали ее точку зрения и другие участники слушаний, среди которых был и экономист Данияр Калиев, напомнивший о примерах Запорожской АЭС в Украине, аварии на Фукусиме и Чернобыльской катастрофе, которые, по его словам, должны служить предупреждением для Казахстана. Калиев также отметил, что атомная генерация уже устарела, в то время как мир активно переходит на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), доля которых стремительно растет.

На слушаниях также было озвучено, что строительство и эксплуатация АЭС могут значительно ударить по карманам казахстанцев, а также поднять вопросы утилизации атомных отходов.

Министерство энергетики ранее поднимало тему дефицита электроэнергии в пиковые часы, что, по мнению правительства, и обусловливает необходимость строительства АЭС.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что в Казахстане существует дефицит электроэнергии в пиковые часы : "Мы вынуждены покупать электрическую энергию из РФ. С начало года приобретено 280 млн кВт/ч. В ночное время она стоит дешево, в пиковые часы соответственно дороже, поэтому мы вынуждены покупать по высокой цене", - пояснил он.

По итогам слушаний, в которых приняли участие отраслевые эксперты и жители столицы, будет определена дата проведения референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Кульпаш Конырова