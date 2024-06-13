Строительство АЭС "Аккую" в Турции обойдется РФ в $24-25 млрд

Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд.
Как передает
"В нынешних ценах это будет $24-25 млрд", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос президента о стоимости строительства.
"Аккую" — первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.
Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.