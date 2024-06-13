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Строительство АЭС "Аккую" в Турции обойдется РФ в $24-25 млрд

Строительство АЭС "Аккую" в Турции обойдется РФ в $24-25 млрд Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд.
Другие страны
13 июня 2024 г. 22:29
Строительство АЭС Аккую в Турции обойдется РФ в $24-25 млрд

Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президенту России Владимиру Путину сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседания Совета по науке.

"В нынешних ценах это будет $24-25 млрд", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос президента о стоимости строительства.

"Аккую" — первая строящаяся атомная электростанция в Турции. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Российской Федерацией и Турцией 12 мая 2010 года.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.

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