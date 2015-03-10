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    Строители-мигранты провели акцию протеста в Дубае

    Протестующие блокировали одну из самых оживленных улиц города

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Несколько сотен строителей-мигрантов приняли участие в акции протеста в центре Дубая, требуя от работодателей улучшения условий труда.

    Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что на опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, как протестующие блокируют одну из самых оживленных улиц города во вторник утром.

    Протестные акции официально запрещены в Объединенных Арабских Эмиратах. Полиция сообщает, что акция закончилась мирно, без арестов и насилия.

    Власти Дубая заявили, что конфликтную ситуацию со строителями удалось уладить.

    В строительных работах в Дубае задействованы сотни тысяч рабочих-иностранцев. Многие из них жалуются на нарушение своих прав со стороны работодателей.

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