Строители-мигранты провели акцию протеста в Дубае

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Несколько сотен строителей-мигрантов приняли участие в акции протеста в центре Дубая, требуя от работодателей улучшения условий труда.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что на опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, как протестующие блокируют одну из самых оживленных улиц города во вторник утром.

Протестные акции официально запрещены в Объединенных Арабских Эмиратах. Полиция сообщает, что акция закончилась мирно, без арестов и насилия.

Власти Дубая заявили, что конфликтную ситуацию со строителями удалось уладить.

В строительных работах в Дубае задействованы сотни тысяч рабочих-иностранцев. Многие из них жалуются на нарушение своих прав со стороны работодателей.