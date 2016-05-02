​Строительная компания отца бен Ладена сократила около 50 тыс. сотрудников

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Основанная отцом Усамы бен Ладена строительная компания в саудовской Мекке Saudi Binladin Group сократила порядка 50 тыс. иностранных сотрудников. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Times.

По информации местных СМИ, работникам компании, которым не выплачивали зарплату восемь месяцев и которые составляют четверть ее штата, предоставили визы на выезд и рекомендацию покинуть страну. Возле офиса Saudi Binladin Group в Мекке собрались недовольные сотрудники.

Ранее компания строила крупнейшие инфраструктурные объекты в стране, также принимала участие в расширении святых мест в Мекке и Медине. Однако в прошлом году траты на государственные нужды заметно сократились из-за падения цен на нефть и повлекли за собой дефицит в бюджете в размере порядка 100 млрд. долларов.

Кризис начался в компании после того, как власти признали строительного гиганта частично ответственным за падение крана в Запретной мечети Мекки, который убил 111 человек. После этого король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд запретил заключать с компанией государственные заказы.