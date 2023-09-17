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Стремительный рост цен во Франции может спровоцировать крах всей экономики

Стремительный рост цен во Франции может спровоцировать крах всей экономики Частные автозаправочные станции (АЗС) во Франции в порядке исключения получат право продавать топливо себе в убыток из-за продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 04:41
Стремительный рост цен во Франции может спровоцировать крах всей экономики

Частные автозаправочные станции (АЗС) во Франции в порядке исключения получат право продавать топливо себе в убыток из-за продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien.

"Некоторые утверждают, что не могут еще больше снизить цены, поскольку закон от 1963 года запрещает им торговать себе в убыток. Сегодня я могу объявить, что мы снимем этот запрет. Это будет сделано в порядке исключения в отношении топлива на ограниченное время. Благодаря такой беспрецедентной мере мы добьемся ощутимых результатов для французов, не прибегая к новым субсидиям на топливо", - сказала она.

Глава правительства подчеркнула, что власти работают со всеми секторами экономики, включая промышленность, нефтяную отрасль, сельскохозяйственный сектор и розничных продавцов, чтобы договориться о снижении их маржи для удержания цен в разумных пределах. К ноябрю Борн рассчитывает принять закон, который ограничит сроки переговоров о снижении цен крупнейшими компаниями, чтобы это произошло не позднее "начала 2024 года".

Отметим, что французское правительство хочет предотвратить рост цен во всех отраслях экономики, не предоставляя субсидий. В первую очередь это приведет к банкротству среднего и малого предпринимательства.

Как сообщал ранее телеканал TF1, средняя цена на дизельное топливо на заправках Франции 8 сентября составляла €1,88 за литр (+2,3 цента за неделю), бензин SP95 - Е10 продавался в среднем по цене €1,93 за литр (+0,9 цента). Местами стоимость дизельного топлива превышает €2,6 за литр, а бензина SP95 - €2,3. Отмечалось, что цены на бензин находятся на самом высоком уровне с начала года.

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