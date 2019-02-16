Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в Иллинойсе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс).
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.
По словам начальника городской полиции Кристен Зиман, стрелком оказался 45-летний Гари Мартин, передаёт ABC News. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В результате стрельбы были ранены пять полицейских. Мотив Мартина остается неясным.
***03:45
Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в городе Аврора (штат Иллинойс).
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн.
Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.
Вице-губернатор штата Иллинойс Джулина Страттон обратила внимание на то, что стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек.
«Вчера мы провели минуту молчания в память о жертвах в Паркленде и в Университете Северного Иллинойса. Сегодня настал черед Авроры, штат Иллинойс», – написала она в своем Twitter.
***03:34
Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший в пятницу стрельбу по людям в городе Аврора (штат Иллинойс), мёртв.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Они не уточнили, что именно произошло со стрелявшим. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.
***03:23
Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в городе Аврора (штат Иллинойс).
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн.
Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.
Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания CNN со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета Авроры, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.
Напомним, что ранее в США пять человек погибли в результате стрельбы.
Anar TağıyevАвтор новости