Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в Иллинойсе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

По словам начальника городской полиции Кристен Зиман, стрелком оказался 45-летний Гари Мартин, передаёт ABC News. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В результате стрельбы были ранены пять полицейских. Мотив Мартина остается неясным.

***03:45

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в городе Аврора (штат Иллинойс).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн.

Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.

Вице-губернатор штата Иллинойс Джулина Страттон обратила внимание на то, что стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек.

«Вчера мы провели минуту молчания в память о жертвах в Паркленде и в Университете Северного Иллинойса. Сегодня настал черед Авроры, штат Иллинойс», – написала она в своем Twitter.

***03:34

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший в пятницу стрельбу по людям в городе Аврора (штат Иллинойс), мёртв.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Они не уточнили, что именно произошло со стрелявшим. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.

***03:23

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в городе Аврора (штат Иллинойс).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн.

Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.

Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания CNN со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета Авроры, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.

Напомним, что ранее в США пять человек погибли в результате стрельбы.