Стрелявший по полицейским в Далласе планировал нападение несколько месяцев

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Стрелявший по полицейским в Далласе Мика Джонсон планировал нападение в течение нескольких месяцев и вырабатывал тактику ведения боя. Как сообщает Report со ссылкой на Fox news, об этом заявил судья округа Даллас Клей Дженкинс.

"Он знал, что много полицейских соберутся на протесте, и использовал эту возможность для стрельбы", - заявил судья.

В ходе обыска в доме подозреваемого детективы обнаружили материалы для изготовления бомб, бронежилеты, винтовки, боеприпасы.