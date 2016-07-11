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    Стрелявший по полицейским в Далласе планировал нападение несколько месяцев

    В ходе обыска в доме подозреваемого детективы обнаружили материалы для изготовления бомб, бронежилеты, винтовки

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Стрелявший по полицейским в Далласе Мика Джонсон планировал нападение в течение нескольких месяцев и вырабатывал тактику ведения боя. Как сообщает Report со ссылкой на Fox news, об этом заявил судья округа Даллас Клей Дженкинс.

    "Он знал, что много полицейских соберутся на протесте, и использовал эту возможность для стрельбы", - заявил судья.

    В ходе обыска в доме подозреваемого детективы обнаружили материалы для изготовления бомб, бронежилеты, винтовки, боеприпасы.

    В Далласе в ходе охвативших город беспорядков в ночь на пятницу 25-летний темнокожий ветеран Афганистана Мика Джонсон открыл стрельбу по полицейским, жертвами атаки стали пять стражей порядка, еще несколько человек получили ранения. 

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