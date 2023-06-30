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Стрелявшему в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение

Стрелявшему в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение Устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение.
Другие страны
30 июня 2023 г. 23:24
Стрелявшему в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение

Устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге и. о. генерального прокурора Молдовы Ион Мунтяну.

"По законодательству Молдовы за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы", - сказал он.

Злоумышленник госпитализирован в тяжелом состоянии под охраной, сообщил и. о. генпрокурора, добавив, что следствие устанавливает наличие у мужчины сообщников.

"Во время пограничного контроля и выяснения цели визита гражданина Таджикистана в Молдову он вел себя агрессивно. Расследованием занимается полиция и прокуратура Кишинева, речь идет о террористическом акте. Следствие проверяет и версию о причастности других людей к этому преступлению. Правоохранители не располагают информацией о том, является ли стрелявший участником военной или преступной группировки», - отметил Мунтяну.

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