Стрелок из Колорадо приговорен к пожизненному сроку

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Окружной суд города Сентенниал приговорил Джеймса Холмса, признанного виновным в массовом расстреле посетителей кинотеатра в городе Аврора, к пожизненному заключению без права на освобождение.

Ранее суд присяжных, рассматривавший дело, не смог принять единогласное решение о судьбе Холмса. В задачу присяжных входило выбрать между смертной казнью и пожизненным заключением. Смертная казнь грозила Холмсу только в том случае, если бы решение присяжных было единогласным.

После вердикта присяжных судья должен был формально одобрить приговор.

27-летний Джеймс Холмс, бывший студент-невролог, убил 12 человек и ранил 70 во время ночного показа фильма "Бэтмэн" городе Аврора, штат Колорадо. Его защита утверждала, что во время нападения он был психически болен, но прокуроры, признавая наличие у подсудимого заболевания, заявляли, что он способен нести ответственность за свои действия. Присяжные согласились с этой точкой зрения, отмечает Report со ссылкой на «Газета.Ru».