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Стрелка из Эль-Пасо могут приговорить к смертной казни

Стрелка из Эль-Пасо могут приговорить к смертной казни

Гражданину США Патрику Крузиосу, устроившему стрельбу в Эль-Пасо, могут назначить наказание в виде смертного приговора.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщает телеканал Fox News согласно заявлению прокурора западного округа штата Техас Джона Баша.

Стало известно, что инцидент в Эль-Пасо станут расследовать как дело о внутреннем терроризме.

По информации Баша, вопрос вынесения смертного приговора на данный момент изучается.

Ранее стало известно, что от рук стрелка в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас погибли 20 человек.

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