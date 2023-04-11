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Стрельбу в банке Луисвилла устроил бывший сотрудник

Стрельбу в банке Луисвилла устроил бывший сотрудник Стрельбу в Old National Bank в Луисвилле устроил бывший сотрудник этой кредитной организации, 25-летний Коннор Старджен.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 11:18
Стрельбу в банке Луисвилла устроил бывший сотрудник

Стрельбу в Old National Bank в Луисвилле устроил бывший сотрудник этой кредитной организации, 25-летний Коннор Старджен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил АР. Во время нападения на банк он вел видеострим в инстаграме.

Очевидец, находившийся в помещении банка в момент начала стрельбы, рассказал АР, что стрелять начали в переговорной комнате и находившийся рядом с ним человек был убит.

Стрелявший был убит прибывшими на место полицейскими, уточнили в полиции. Ранее там допускали, что он мог сам застрелиться.

По данным источника CNN, близкого к следствию, Старджен проработал в этом банке больше года, но затем ему сообщили, что больше в его услугах не нуждаются. Перед нападением подозреваемый оставил другу и родственникам записку, в которой сообщил, что собирается открыть стрельбу в банке, добавил собеседник телекомпании. Также он сказал, что запись стрима, который вел стрелок, уже есть у полиции.

Старджен использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 или аналогичную, рассказал CNN источник в федеральных правоохранительных структурах.

Мотив нападения выясняет следствие.

В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе близкий друг губернатора Кентукки Энди Бешира. Ранены 8 человек.

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