Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео - ВИДЕО

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", на кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи "Тюльпанов", в том числе в замедленном действии.

Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.

2С4 "Тюльпан" — советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.