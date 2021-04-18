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Стрельба в Висконсине, есть погибшие

Стрельба в Висконсине, есть погибшие Три человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы ранним утром в баре в округе Кеноша, штат Висконсин.
Другие страны
18 апреля 2021 г. 21:36
Стрельба в Висконсине, есть погибшие

Три человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы ранним утром в баре в округе Кеноша, штат Висконсин.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье телеканал CNN.

По предварительным данным полиции, человека, личность которого пока не установлена, выгнали из заведения The Somers House, он вернулся позднее и устроил стрельбу. Выстрелы звучали внутри здания и снаружи. Пока неизвестно, по каким причинам мужчину выпроводили из бара, а также были ли у него сообщники.

Отметим, что около ста сотрудников различных ведомств вышли на поиски стрелка.

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