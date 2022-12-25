Стрельба в Великобритании, есть погибшая

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы в британском графстве Мерсисайд.

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы в британском графстве Мерсисайд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано на сайте местной полиции.

По данным правоохранительных органов, женщина умерла от ранения, "соответствующего огнестрельному". Трое мужчин доставлены в больницу.

Сотрудники полиции графства были вызваны в гостиницу Lighthouse Inn, расположенную недалеко от Ливерпуля, в субботу около 23:50 по местному времени (03:50 - бакинское, воскресенье) после получения информации о выстрелах.

Стражи порядка Мерсисайда приступили к расследованию дела об убийстве.