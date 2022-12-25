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Стрельба в Великобритании, есть погибшая

Стрельба в Великобритании, есть погибшая По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы в британском графстве Мерсисайд.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 09:32
Стрельба в Великобритании, есть погибшая

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы в британском графстве Мерсисайд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано на сайте местной полиции.

По данным правоохранительных органов, женщина умерла от ранения, "соответствующего огнестрельному". Трое мужчин доставлены в больницу.

Сотрудники полиции графства были вызваны в гостиницу Lighthouse Inn, расположенную недалеко от Ливерпуля, в субботу около 23:50 по местному времени (03:50 - бакинское, воскресенье) после получения информации о выстрелах.

Стражи порядка Мерсисайда приступили к расследованию дела об убийстве.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada atışma olub, ölən və yaralananlar var

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