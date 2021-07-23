Стрельба в Вашингтоне, есть пострадавшие

Два человека ранены в результате стрельбы в центре американской столицы Вашингтоне.

Два человека ранены в результате стрельбы в центре американской столицы Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в вашингтонской полиции.

"Звонок в полицию поступил около 20:20 по местному времени в связи со стрельбой в районе пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит. Два взрослых мужчины пострадали, оба в сознании и дышат. Идет расследование дела", - заявил представитель столичной полиции Шон Хикман.

По данным телеканала BNO News, около 20-30 выстрелов раздалось на оживленной улице рядом с рестораном.