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Стрельба в торговом центре в США, пострадали 12 человек

Стрельба в торговом центре в США, пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Колумбии (штат Южная Каролина).
Другие страны
17 апреля 2022 г. 01:59
Стрельба в торговом центре в США, пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Колумбии (штат Южная Каролина).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава полицейского управления города Скип Холбрук на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

По его словам, пострадали в общей сложности 12 человек. 10 человек получили огнестрельные ранения, из них восемь были госпитализированы, двое находятся в стабильном критическом состоянии. "Погибших нет", - подчеркнул шеф полиции.

"Задержаны три человека, - указал Холбрук, пояснив, что все они были вооружены. - По нашим данным, как минимум один из них вел стрельбу". Глава полицейского управления отметил, что, согласно предварительным выводам, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями торгового центра, заранее знавшими друг друга. "В данном случае не идет речи о том, что случайный человек пришел в торговый центр и открыл стрельбу", - подчеркнул он.

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