Стрельба в торговом центре в США, пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Колумбии (штат Южная Каролина).
По его словам, пострадали в общей сложности 12 человек. 10 человек получили огнестрельные ранения, из них восемь были госпитализированы, двое находятся в стабильном критическом состоянии. "Погибших нет", - подчеркнул шеф полиции.
"Задержаны три человека, - указал Холбрук, пояснив, что все они были вооружены. - По нашим данным, как минимум один из них вел стрельбу". Глава полицейского управления отметил, что, согласно предварительным выводам, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями торгового центра, заранее знавшими друг друга. "В данном случае не идет речи о том, что случайный человек пришел в торговый центр и открыл стрельбу", - подчеркнул он.