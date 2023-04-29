О нас

Стрельба в Техасе: Погибли пять человек, в том числе ребенок

Стрельба в Техасе: Погибли пять человек, в том числе ребенок Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Кливленде (штат Техас), подозреваемый в розыске.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 16:54
Стрельба в Техасе: Погибли пять человек, в том числе ребенок

Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Кливленде (штат Техас), подозреваемый в розыске.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел примерно в 11:31 вечера по местному времени, когда сотрудники офиса шерифа округа Сан-Хасинто получили звонок о преследовании в Кливленде, в небольшом городке, расположенном примерно в 55 милях к северу от Хьюстона.

Но когда власти прибыли на место, они обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями, сообщила полиция.

Отмечается, что смерть четырех человек была констатирована на месте, а пятый скончался в больнице. Власти сообщили, что самой младшей из жертв было восемь лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
28 апреля 2023 г. 18:08
Президент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля 2023 г. 16:15
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 10:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 09:15
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi