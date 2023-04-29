Стрельба в Техасе: Погибли пять человек, в том числе ребенок

Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Кливленде (штат Техас), подозреваемый в розыске.

Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Кливленде (штат Техас), подозреваемый в розыске.

Как передает Report , об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел примерно в 11:31 вечера по местному времени, когда сотрудники офиса шерифа округа Сан-Хасинто получили звонок о преследовании в Кливленде, в небольшом городке, расположенном примерно в 55 милях к северу от Хьюстона.

Но когда власти прибыли на место, они обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями, сообщила полиция.

Отмечается, что смерть четырех человек была констатирована на месте, а пятый скончался в больнице. Власти сообщили, что самой младшей из жертв было восемь лет.