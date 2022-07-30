Стрельба в столице Мексики, есть погибший и раненые

Два человека, в том числе подросток, стали жертвами вооруженного нападения в центре столицы Мексики Мехико, еще четверо пострадали.

Два человека, в том числе подросток, стали жертвами вооруженного нападения в центре столицы Мексики Мехико, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило городское управление общественной безопасности в обнародованном заявлении.

Преступник открыл огонь по людям, находившимся в жилом доме в районе Перальвильо. "Погибли 19-летний юноша и 16-летний ребенок, женщина и трое мужчин получили ранения, которые были доставлены в разные больницы", - говорится в документе. Сотрудники полиции смогли по горячим следам поймать подозреваемого в совершении этого преступления. При обыске у него изъяли "одну единицу длинноствольного оружия и 16 патронов к нему".

Сотрудники прокуратуры установили, что 51-летний задержанный ранее имел проблемы с законом и дважды привлекался к уголовной ответственности. Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.