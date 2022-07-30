О нас

Стрельба в столице Мексики, есть погибший и раненые

Стрельба в столице Мексики, есть погибший и раненые Два человека, в том числе подросток, стали жертвами вооруженного нападения в центре столицы Мексики Мехико, еще четверо пострадали.
Другие страны
30 июля 2022 г. 04:39
Стрельба в столице Мексики, есть погибший и раненые

Два человека, в том числе подросток, стали жертвами вооруженного нападения в центре столицы Мексики Мехико, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило городское управление общественной безопасности в обнародованном заявлении.

Преступник открыл огонь по людям, находившимся в жилом доме в районе Перальвильо. "Погибли 19-летний юноша и 16-летний ребенок, женщина и трое мужчин получили ранения, которые были доставлены в разные больницы", - говорится в документе. Сотрудники полиции смогли по горячим следам поймать подозреваемого в совершении этого преступления. При обыске у него изъяли "одну единицу длинноствольного оружия и 16 патронов к нему".

Сотрудники прокуратуры установили, что 51-летний задержанный ранее имел проблемы с законом и дважды привлекался к уголовной ответственности. Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksikada silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

Конгресс США одобрил запрет на автоматическое огнестрельное оружие
Конгресс США одобрил запрет на автоматическое огнестрельное оружие
30 июля 2022 г. 05:13
Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца
Байден обратился к мусульманам по случаю наступления священного месяца
30 июля 2022 г. 03:22
США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
30 июля 2022 г. 02:40
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена
30 июля 2022 г. 01:49
В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян
В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян
30 июля 2022 г. 00:22
США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией
США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией
29 июля 2022 г. 21:45
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
Блинкен и Лавров провели телефонный разговор
29 июля 2022 г. 21:30
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
Индекс потребдоверия в США в июле вырос лучше прогноза
29 июля 2022 г. 20:59
Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука
Премьер Испании призвал чиновников отказаться от галстука
29 июля 2022 г. 20:47
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения
29 июля 2022 г. 20:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi