Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли

По меньшей мере три человека погибли в американском округе Орандж (штат Калифорния).

По меньшей мере три человека погибли в американском округе Орандж (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице местного отделения полиции в Twitter.

"19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии сегодняшних случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли трое, включая женщину, которой больше 20 лет, девятилетнюю девочку и сотрудника телеканала News 13", - отмечается в тексте. Подозреваемый задержан.

По информации агентства Associated Press , журналист был смертельно ранен недалеко от места произошедшей ранее стрельбы, в результате которой погибли женщина и девочка. Отмечается, что еще один член съемочной группы телеканала пострадал и находится в критическом состоянии.

Причины случившегося пока не известны.