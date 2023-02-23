Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли

По меньшей мере три человека погибли в американском округе Орандж (штат Калифорния).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице местного отделения полиции в Twitter.
"19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии сегодняшних случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли трое, включая женщину, которой больше 20 лет, девятилетнюю девочку и сотрудника телеканала News 13", - отмечается в тексте. Подозреваемый задержан.
По информации агентства
Причины случившегося пока не известны.