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Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли

Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли По меньшей мере три человека погибли в американском округе Орандж (штат Калифорния).
Другие страны
23 февраля 2023 г. 06:19
Стрельба в США: три человека, в том числе журналист погибли

По меньшей мере три человека погибли в американском округе Орандж (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице местного отделения полиции в Twitter.

"19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии сегодняшних случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли трое, включая женщину, которой больше 20 лет, девятилетнюю девочку и сотрудника телеканала News 13", - отмечается в тексте. Подозреваемый задержан.

По информации агентства Associated Press, журналист был смертельно ранен недалеко от места произошедшей ранее стрельбы, в результате которой погибли женщина и девочка. Отмечается, что еще один член съемочной группы телеканала пострадал и находится в критическом состоянии.

Причины случившегося пока не известны.

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