В США при стрельбе на вечеринке погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо)

Шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Стрельба произошла на стоянке домов на колесах, полицейские получили сигнал о происшествии ночью в воскресенье по местному времени. В одном из таких трейлеров проходило празднование дня рождения одного из впоследствии погибших: на праздник пришли члены семьи, друзья и дети.

Огонь по собравшимся на вечеринке открыл парень одной из погибших девушек.

"Этот ужасный акт привел к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников", - говорится в заявлении полиции Колорадо-Спрингс.