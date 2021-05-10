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В США при стрельбе на вечеринке погибли шесть человек

В США при стрельбе на вечеринке погибли шесть человек Шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо)
Другие страны
10 мая 2021 г. 00:55
В США при стрельбе на вечеринке погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Стрельба произошла на стоянке домов на колесах, полицейские получили сигнал о происшествии ночью в воскресенье по местному времени. В одном из таких трейлеров проходило празднование дня рождения одного из впоследствии погибших: на праздник пришли члены семьи, друзья и дети.

Огонь по собравшимся на вечеринке открыл парень одной из погибших девушек.

"Этот ужасный акт привел к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников", - говорится в заявлении полиции Колорадо-Спрингс.

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