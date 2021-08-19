О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба в США, ранены полицейские

Стрельба в США, ранены полицейские Четыре полицейских получили ранения в результате стрельбы в американском городе Альбукерке.
Другие страны
19 августа 2021 г. 22:27
Стрельба в США, ранены полицейские

Четыре полицейских получили ранения в результате стрельбы в американском городе Альбукерке.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медпомощь после того, как получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей сегодня утром", - написал мэр города Тим Келлер в Twitter.

По данным местного телеканала KRQE, полицейские пытались остановить ограбление. Два правоохранителя получили огнестрельные ранения, третьего от пуль защитил бронежилет, а четвертого ранило осколками стекла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Albukerke şəhərində atışma nəticəsində 4 polis yaralanıb

Экслюзивные новости

Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
18 августа 2021 г. 17:14
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi