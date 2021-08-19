Стрельба в США, ранены полицейские

Четыре полицейских получили ранения в результате стрельбы в американском городе Альбукерке.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медпомощь после того, как получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей сегодня утром", - написал мэр города Тим Келлер в
По данным местного телеканала KRQE, полицейские пытались остановить ограбление. Два правоохранителя получили огнестрельные ранения, третьего от пуль защитил бронежилет, а четвертого ранило осколками стекла.