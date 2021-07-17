Стрельба в США, ранен полицейский

В торговом центре Galleria в Хьюстоне (американский штат Техас) произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский.

В торговом центре Galleria в Хьюстоне (американский штат Техас) произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский.

Как передает Report, об этом сообщил департамент полиции города на своей странице в Twitter .

Отмечается, что полицейский, который находился в торговом центре и стал свидетелем ЧП, открыл ответный огонь, прежде чем стрелявший скрылся.

Пока неизвестно, был ли ранен подозреваемый, а также причины стрельбы.

Вход в торговый центр в настоящее время заблокирован. Водителям и покупателям настоятельно рекомендуется избегать этого района. Полиция ведет розыск преступника.