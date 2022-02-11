Стрельба в США, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо

По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.

Число пострадавших при стрельбе в американском городе Финикс достигло 10, подозреваемый мертв.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox 10 со ссылкой на полицию.

Ранее отмечалось, что пострадали пять сотрудников полиции и местная жительница. Инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Позднее полиция отметила, что ситуация с забаррикадировавшимся и, по данным СМИ, ранившим пятерых полицейских человеком в Финиксе разрешилась, угрозы для населения нет.

По заявлению телеканала, пострадали девять полицейских и одна женщина, она получила серьезные ранения.

19:03

По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 10.

Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.