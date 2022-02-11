О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба в США, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо

Стрельба в США, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 23:13
Стрельба в США, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо

Число пострадавших при стрельбе в американском городе Финикс достигло 10, подозреваемый мертв.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox 10 со ссылкой на полицию.

Ранее отмечалось, что пострадали пять сотрудников полиции и местная жительница. Инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Позднее полиция отметила, что ситуация с забаррикадировавшимся и, по данным СМИ, ранившим пятерых полицейских человеком в Финиксе разрешилась, угрозы для населения нет.

По заявлению телеканала, пострадали девять полицейских и одна женщина, она получила серьезные ранения.

19:03

По меньшей мере пять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый забаррикадировался в здании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 10.

Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходит инцидент, в безопасное место.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da atışma zamanı 9 polis və mülki şəxs yaralanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi