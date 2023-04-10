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Стрельба в США, погибли три человека, в том числе ребенок

Стрельба в США, погибли три человека, в том числе ребенок Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Орландо, США.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 03:55
Стрельба в США, погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в штате Орландо, США.

Как передает Report со ссылкой на Twitter местной полиции, стрельба произошла ночью. Правоохранители выехали в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. Сразу после прибытия они услышали из дома выстрелы. Преступник вышел из дома и начал стрелять в них. После того как полицейские открыли ответный огонь, тот погиб на месте.

"В доме три человека были обнаружены с пулевыми ранениями, среди них был ребенок. Все они были мертвы", - отмечается в заявлении полиции.

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