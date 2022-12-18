Стрельба в США, погибли два подростка

По меньшей мере два подростка погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия).

По меньшей мере два подростка погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел возле жилого комплекса на юго-западе Атланты. Заместитель начальника полиции заявил, что причиной перестрелки стал спор, возникший в социальных сетях между подростками.

Как сообщает телеканал, три подростка, пострадавших в результате стрельбы, были доставлены в местную больницу до прибытия полиции.

Расследование произошедшего продолжается.