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Стрельба в США, погибли два подростка

Стрельба в США, погибли два подростка По меньшей мере два подростка погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия).
Другие страны
18 декабря 2022 г. 07:44
Стрельба в США, погибли два подростка

По меньшей мере два подростка погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в Атланте (штат Джорджия).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел возле жилого комплекса на юго-западе Атланты. Заместитель начальника полиции заявил, что причиной перестрелки стал спор, возникший в социальных сетях между подростками.

Как сообщает телеканал, три подростка, пострадавших в результате стрельбы, были доставлены в местную больницу до прибытия полиции.

Расследование произошедшего продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Atlanta şəhərində atışma olub, azı 2 yeniyetmə ölüb

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