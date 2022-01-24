Стрельба в США, погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд, расположенном в 10 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд, расположенном в 10 милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, инцидент произошел около 1:30 по местному времени (13:30, бакинское время). Мэр города Джеймс Баттс уточнил, что в нападении участвовали несколько человек, стреляющих из нескольких видов оружия, включая винтовку и пистолет.

«Это убийцы-социопаты, которых необходимо изолировать от общества… Сдавайтесь. Мы вас найдем и будем судить», — заявил он.

Полиция пока не раскрыла возможный мотив нападения. Однако, по данным канала, выживший мужчина признался, что был членом уличной банды в другом городе, и следователи пытаются определить, была ли стрельба связана с этим.