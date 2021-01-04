Стрельба в США, погиб священник

По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в одной из церквей американского города Уайнона (штат Техас).

По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в одной из церквей американского города Уайнона (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщила ABC со ссылкой на данные местных властей.

Телекомпания уточняет, что в результате стрельбы погиб священник, вступивший в воскресенье утром в перепалку с мужчиной, который прятался в одной из местных церквей. По данным, мужчина выстрелил в священника из оружия. Пострадали еще по меньшей мере два человека.

Представитель местного полицейского управления указал, что подозреваемый задержан. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступил с соболезнованиями в адрес семьи погибшего и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.