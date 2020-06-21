​Стрельба в США, есть убитый и раненые

Полиция Миннеаполиса (штат Миннесота) сообщила о гибели человека в результате стрельбы, устроенной неизвестным преступником на юго-западе города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальной странице местного департамента полиции в Twitter.

В ходе инцидента пострадали еще 11 человек.

"12 человек получили огнестрельные ранения в инциденте [со стрельбой], произошедшем на улице Ханнепин, один человек скончался, у 11 пострадавших ранения не представляют угрозы для жизни", - говорится в тексте.

Другие подробности пока не приводятся.