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Стрельба в США, есть пострадавшие

Стрельба в США, есть пострадавшие По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).
Другие страны
20 сентября 2021 г. 21:39
Стрельба в США, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке.

Подробности о подозреваемом не приводятся.

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