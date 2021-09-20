Стрельба в США, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке.

Подробности о подозреваемом не приводятся.