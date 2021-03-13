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Стрельба в США, есть пострадавшие

Стрельба в США, есть пострадавшие Пять человек получили ранения в результате стрельбы на нелегальной вечеринке в районе Бруклин в Нью-Йорке.
Другие страны
13 марта 2021 г. 21:52
Стрельба в США, есть пострадавшие

Пять человек получили ранения в результате стрельбы на нелегальной вечеринке в районе Бруклин в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post.

По ее сведениям, инцидент произошел ночью, около 04:00 по местному времени (13:00 - бакинское время), когда в ходе перепалки на вечеринке, которая была организована в помещении гаража, началась стрельба. Четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина получили ранения.

"На вечеринке вспыхнул спор, после чего раздались выстрелы. Когда люди начали в спешке покидать помещение, стрельба перенеслась на улицу", - сказал представитель полиции Майкл Кемпер, добавив, что пока правоохранителям не удалось выяснить причину перепалки.

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