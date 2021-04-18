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Стрельба в США, есть погибший

Стрельба в США, есть погибший Один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре (ТЦ) в американском штате Небраска
Другие страны
18 апреля 2021 г. 04:34
Стрельба в США, есть погибший

Один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре (ТЦ) в американском штате Небраска.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба полицейского управления города Омаха.

Инцидент произошёл на первом этаже торгового центра в городе Омаха. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по людям, пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы, один из них скончался.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия, в настоящее время полиция города начала операцию по розыску подозреваемого. Отмечается, что на настоящий момент угрозы безопасности людей нет.

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