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Стрельба в США, есть погибший и раненые

Стрельба в США, есть погибший и раненые Минимум один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия).
Другие страны
27 ноября 2022 г. 08:53
Стрельба в США, есть погибший и раненые

Минимум один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на полицию.

По ее информации, инцидент произошел в субботу в 20:00 (05:00 - бакинское время, воскресенье) возле моста на 17-й улице. Один человек погиб на месте, пять пострадавших доставлены в больницу, заявил начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты Джермейн Дирлав, отвечая на вопрос журналистов.

Полиция еще не установила подозреваемых. Отмечается, что инцидент мог произойти в результате спора между подростками и молодыми людьми, закончившегося насилием с применением огнестрельного оружия.

Ведется расследование происшествия.

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