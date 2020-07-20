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Стрельба в США, есть погибший и раненые

Стрельба в США, есть погибший и раненые Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне.
Другие страны
20 июля 2020 г. 03:18
Стрельба в США, есть погибший и раненые

Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции города.

"У нас есть подтверждение о девятерых, доставленных в больницы. Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения. И судя по всему, один из пострадавших скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие - взрослые. Об их состоянии пока не сообщается. Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на темной машине.

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