Стрельба в США, есть погибший и раненые

Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне.

Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции города.

"У нас есть подтверждение о девятерых, доставленных в больницы. Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения. И судя по всему, один из пострадавших скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие - взрослые. Об их состоянии пока не сообщается. Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на темной машине.