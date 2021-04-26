Стрельба в США, есть погибший и раненые

В американском Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал
По информации правоохранителей, группа мужчин устроила драку на бульваре Лас-Вегаса, один из участников потасовки открыл огонь. Он застрелил своего оппонента и попытался скрыться. Двое других мужчин хотели его догнать и бросили камень ему в голову. Преследуемый ответил на это еще тремя выстрелами, ранив обоих.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Прибывшие полицейские сумели задержать стрелявшего, ему также понадобилась медицинская помощь из-за травмы головы.