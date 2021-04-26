Стрельба в США, есть погибший и раненые

Стрельба произошла в американском Лас-Вегасе по предварительным данным, один человек погиб и двое получили ранения

В американском Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал KTNV со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, группа мужчин устроила драку на бульваре Лас-Вегаса, один из участников потасовки открыл огонь. Он застрелил своего оппонента и попытался скрыться. Двое других мужчин хотели его догнать и бросили камень ему в голову. Преследуемый ответил на это еще тремя выстрелами, ранив обоих.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Прибывшие полицейские сумели задержать стрелявшего, ему также понадобилась медицинская помощь из-за травмы головы.