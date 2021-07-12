Стрельба в США, есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).

Один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщает El Paso Times со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в пустыне недалеко от города, куда обычно приезжают местные жители, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам, пишет издание.

В полицию поступило информация о выстрелах. По прибытии сотрудники офиса шерифа обнаружили несколько раненных и одну жертву, ей стал 21-летний молодой человек. Мотивы и причины стрельбы выясняются, ведется расследование.