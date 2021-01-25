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Стрельба в США, есть погибшие

Стрельба в США, есть погибшие По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполис (штат Индиана).
Другие страны
25 января 2021 г. 03:56
Стрельба в США, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполис (штат Индиана).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

По их данным, информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления в 04:00 утра по местному времени (13:00 – бакинское время). Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка. Позднее полицейские получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших. По сведениям полиции, речь идет о предумышленном убийстве.

В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США. По состоянию на вечер воскресенья правоохранителям не удалось задержать подозреваемого, они также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку. Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.

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