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Стрельба в США, есть погибшие и раненые

Стрельба в США, есть погибшие и раненые По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания).
Другие страны
17 апреля 2022 г. 16:06
Стрельба в США, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная полиция.

"Двое подростков умерли в больнице. Не менее 11 человек стали жертвами огнестрельного нападения на момент написания данного заявления, включая погибших", - говорится в заявлении полиции. Пострадавшие госпитализированы.

Первоначальное расследование правоохранительных органов показало, что в вечеринке, во время которой произошел инцидент, принимали участие 200 человек.

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