Стрельба в США, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота).
Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте издание
По его информации, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. В общей сложности пострадали пять человек. Один доставлен в близлежащую больницу с серьезными ранениями, двое сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.
Каких-либо дополнительных деталей происшествия издание в данный момент не приводит. Выяснением обстоятельств инцидента со стрельбой занимаются сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.