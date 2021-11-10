Стрельба в США, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота).

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота).

Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте издание Dakota News Now .

По его информации, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. В общей сложности пострадали пять человек. Один доставлен в близлежащую больницу с серьезными ранениями, двое сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает.

Каких-либо дополнительных деталей происшествия издание в данный момент не приводит. Выяснением обстоятельств инцидента со стрельбой занимаются сотрудники офиса местного шерифа, полиция и бюро расследований.