Стрельба в США, есть погибшие и раненые

Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния).

Два человека погибли и еще четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный департамент полиции.

"Была констатирована смерть двух человек. Еще четверо пострадавших с ранениями, не представляющими угрозы для жизни, получили медицинскую помощь в местных больницах", - говорится в заявлении, размещенном на странице полиции в Facebook.

Отмечается, что мотивы стрельбы неизвестны. Однако полиция предполагает, что могла иметь место стычка между двумя группами, которая и привела к стрельбе. На текущий момент у правоохранителей нет информации о подозреваемых.