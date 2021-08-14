Стрельба в школе в Нью-Мексико, погиб один ученик

Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб.

Стрельба произошла в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, один ученик погиб.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.

"Нас вызвали из школы имени Вашингтона в центре Альбукерке относительно стрельбы. Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Тот, кто стрелял, находится под стражей, мы ведем расследование. Студент, в которого стреляли, к сожалению, скончался", - сообщил Хартсок.

По его словам, стрелявшему 13 лет.

Полиция выясняет, что привело к стрельбе и как стрелявший подросток нашел оружие.