Стрельба в Пакистане: погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженного нападения на жилой дом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

По меньшей мере девять человек погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженного нападения на жилой дом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в округе Малаканд, где трое вооруженных лиц ворвались в один из жилых домов, обстреляли его жильцов, после чего покинули место происшествия. Отмечается, что причиной нападения могла стать ссора между семьями.

Полиция уже произвела арест подозреваемых. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.